Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup Baydilli (28) sokakta yürürken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Silah sesini duyan mahallelinin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Yakup Baydilli, kurtarılamadı. Yakup Baydilli'nin cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, polis kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA