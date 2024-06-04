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Şanlıurfa'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Mustafa Şahin'e sahipsiz köpek saldırdı. Çevredekilerin de müdahale ettiği olayda yaralanan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kol ve bacağından ısırılan Şahin, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. - ŞANLIURFA