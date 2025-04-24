Şanlıurfa\'da Son Tüketim Tarihi Geçmiş 2 Ton Küflenmiş Lokum Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde son tüketim tarihi geçmiş 2 ton küflenmiş lokum ele geçirildi.
Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince bir işyerinde yapılan kontrollerde, son tüketim tarihi geçmiş 2 ton küflenmiş lokum tespit edildi. İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken, lokuma imha edilmek üzere el konuldu.
Belediyeden yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden hiçbir ürüne müsamaha gösterilmeyeceği belirtildi. - ŞANLIURFA
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