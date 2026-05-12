Şanlıurfa'da Suç Örgütüne Operasyon
12.05.2026 19:45
Şanlıurfa'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmalar kapsamında, cezaevinde bulunan M.E. liderliğinde "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "mala zarar verme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarına karıştıkları değerlendirilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. HTS kayıtları, MASAK hesap hareketleri, görüntü incelemeleri ve müşteki beyanları doğrultusunda yürütülen soruşturmada, toplam 32 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 1'inin soruşturma sürecinde hayatını kaybettiği, 10'unun ise cezaevinde bulunduğu belirtildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda, 5'i soruşturma sürecinde ele geçirilenler olmak üzere toplam 8 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 98 fişek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

