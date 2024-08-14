Şanlıurfa'da sulama kanalında boğulan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sulama kanalında boğulan çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa\'da sulama kanalında boğulan çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 9 yaşındaki bir çocuk, serinlemek için girdiği sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

14.08.2024 11:12
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama kanalına giren 9 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğleden sonra Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Pehlivankesmesi Mahallesi'nde yaşandı. Serhat Çelik isimli 9 yaşındaki çocuk, arkadaşlarıyla birlikte mahalle yakınlarından geçen sulama kanalına girerek serinlemek istedi. Bir süre yüzen çocuk, daha sonra suya gömüldü. Çevredekiler tarafından çıkartılan çocuk, ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği çocuk kurtarılamadı.

Ceset morga kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da sulama kanalında boğulan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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