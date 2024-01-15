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Şanlıurfa'da sünger deposu alev alev yandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sünger deposu alev alev yandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Eski Sanayi Sitesinde bulunan bir sünger deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, elektrik kontağından çıktığı düşünülen depoda hızla yayılarak depoyu küle döndürdü. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra depo kullanılamaz hale geldi ve maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa\'da sünger deposu alev alev yandı
15.01.2024 - 22:49,
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Şanlıurfa'da sünger deposu alev alev yandı

Yangında depo küle döndü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sünger deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Viranşehir ilçesindeki Eski Sanayi Sitesinde yer alan bir sünger deposunda meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın, içerideki süngerlerin tutuşmasıyla kısa sürede tüm depoyu sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası kontrol altına alınan yangında, depo kullanılamaz hale geldi, maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da sünger deposu alev alev yandı - Son Dakika


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