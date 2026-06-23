Şanlıurfa\'da Tarihi Eser Operasyonu

Şanlıurfa'da bir evde yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı gerekçesiyle bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 140 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen nesne, 16 adet sikke, 3 adet tarihi eser kitap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi ve 1 adet el detektörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şahıs karakola götürüldü. - ŞANLIURFA