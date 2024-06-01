Şanlıurfa'da Tarihi Konağa Gündüz Vakti Hırsızlık - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Tarihi Konağa Gündüz Vakti Hırsızlık

Şanlıurfa\'da Tarihi Konağa Gündüz Vakti Hırsızlık

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan 700 yıllık tarihi konağa gündüz vakti giren hırsızlar, 15 dakika içinde birçok değerli eşyayı çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızların rahat tavırları dikkat çekti. Konağın sahibi, son bir yıldır gündüz vakti de hırsızlık olaylarının arttığını belirterek önlem aldıklarını söyledi. Polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

01.06.2024 14:10
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Şanlıurfa'da gündüz vakti tarihi konağa giren hırsızlar, 15 dakika içerisinde bir çok değerli eşyayı çalıp ortadan kayboldu. Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızların rahatlığı bu kadarı da pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Vali Fuat Caddesi üzerinde yaşandı. Butik Otel olarak kullanılan 700 yıllık tarihi konak, gündüz vakti soyuldu. Elini kolonu sallayarak konağa giren hırsızlar, içerdeki tarihi eserleri çaldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde hırsızların rahat tavırları, pes dedirtti. Tarihi eşyaları çarşafa sarıp götürün hırsızların yakalaması için çalışma başlatıldı.

"Eskiden gece önlem alırdık, şimdi gündüz alıyoruz"

Eskiden gece vakti hırsızlara karşı önlem aldıklarını ama son bir yıldır gündüz vakti de hırsızlık olaylarının yaşandığını söyleyen konağın sahibi Yılmaz Ramat, "Yaklaşık bir yıldır hırsızlar nedeniyle gündüz tadımız tuzumuz kalmadı artık. Daha önce de yaygındı ama son bir yıl içerisinde daha da yaygın olmaya başladı. Eskiden hırsızlara karşı gece tedbir alırdık ama şimdi gündüz de almaya başladık. Adam elini kolunu sallayarak bıçakla içeri geliyor, sağı solu dolaşıyor. Gündüzden bir personele denk gelse bıçağı saplayıp gidecek, kendi kesemizden gideceğiz. Adam gelip tarihi, değerli eşyalarımı alıp gidiyor. Bir markete gidiyorum, bakıyorum ki adam arkamdan bütün malzemeleri alıp gitmiş. 15 dakika içerisinde 35 bin liralık tarihi, değerli eşyalarımı alıp gitmiş. Konak da büyük olduğu için saklana saklana çalıp gidiyor, o kadar ki tecrübeli. Bir de gündüz geliyor. Normalde biz eskiden gece tedbir alırdım ama şimdi gündüz alıyoruz" diye konuştu.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Tarihi Konağa Gündüz Vakti Hırsızlık - Son Dakika

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