Şanlıurfa’da tefecilik operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika
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Şanlıurfa’da tefecilik operasyonu: 6 tutuklama

Şanlıurfa’da tefecilik operasyonu: 6 tutuklama
18.06.2026 22:23
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Şanlıurfa’da tefecilik ve aklama suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6’sı tutuklandı. 51 mağdur tespit edilirken, 25 milyon liralık para hareketliliği ve 6 taşınmaza el konuldu.

Şanlıurfa'da tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Soruşturma sürecinde 51 mağdurun tespit edildiği, şüphelilere ait hesaplarda toplam 25 milyon liralık para hareketliliğinin belirlendiği öğrenildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 6 taşınmaza da el konuldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa’da tefecilik operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika

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