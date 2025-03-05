Şanlıurfa\'da Tehlikeli Sürüş Uyarısı

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Şanlıurfa'da bir sürücü, önünde ilerleyen ve defalarca bariyerlere çarpma ve şarampole düşme tehlikesi yaşayan kamyonetin sürücüsünün dikkatini korna çalarak çekmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki sabah Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi ile Mardin'in Kızıltepe ilçesini birbirine bağlayan kara yolu üzerinde yaşandı. Yolda seyir halinde olan bir sürücü, önündeki kamyonetin yolda düzgün ilerlemediğini fark etti.

Yol ile şarampol arasında gidip geldi

Sağa sola zikzak çizerek ilerleyen kamyonet, defalarca bariyerlere çarpma ve şarampole düşme tehlikesi atlattı. Cep telefonu kamerasını açan sürücü, korna çalarak önündeki aracın sürücüsünü uyarmaya çalıştı. Sürücüsünün uykusuz olduğunu düşündüğü aracı takip etmeye başlayan diğer sürücü, her şarampole doğru gittiğinde korna çalıp dikkatini yola vermesini sağlamaya çalıştı. Kilometreler boyunca devam eden takip, öndeki sürücünün bir süre sonra yola normal şekilde devam etmesi üzerine sona erdi. - ŞANLIURFA