 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da tekstil malzemesi yüklü kamyon devrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da tekstil malzemesi yüklü kamyon devrildi

Şanlıurfa-Suruç D-400 karayolu üzerinde bulunan Çadırkent mevki yakınlarında, Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya tekstil malzemeleri getiren kamyon devrildi. Sürücü yara almadan kurtulurken, kamyonda maddi hasar meydana geldi ve tekstil malzemeleri tarlaya döküldü. Malzemeler, başka bir araçla toplandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa\'da tekstil malzemesi yüklü kamyon devrildi
21.01.2024 - 16:12,
Abone Ol

Şanlıurfa'da tekstil malzemesi yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Şanlıurfa-Suruç D-400 karayolu üzerinde bulunan Çadırkent mevki yakınlarında meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya tekstil malzemeleri getirmek için yola çıkan Ekrem Ö. (49) yönetimindeki 42 ACT 673 plakalı kamyon, Suruç Çadırkent mevkiinde devrildi. Sürücünün şans eseri yara almadığı kazada, kamyonda maddi hasar meydana geldi, tekstil malzemeleri tarlaya döküldü. Malzemeler, bölgeye giden başka bir araca konularak toplandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çadırkent, Şanlıurfa, Yaralanma, Soruşturma, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da tekstil malzemesi yüklü kamyon devrildi - Son Dakika


08:51
TÜRKİYE, TEL AVİV'E EKONOMİK YAPTIRIMA HAZIRLANIYOR TÜRKİYE, TEL AVİV'E EKONOMİK YAPTIRIMA HAZIRLANIYOR
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11
Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24
İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
00:51
Yolda yürürken tanımadığı genci 'Sen kafirsin' deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü Yolda yürürken tanımadığı genci "Sen kafirsin" deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü
23:51
Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi

Son Dakika
08:51 TÜRKİYE, TEL AVİV'E EKONOMİK YAPTIRIMA HAZIRLANIYOR
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24 İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
00:51 Yolda yürürken tanımadığı genci "Sen kafirsin" deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü
23:51 Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi
23:50 Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptükten sonra ayağı ile bastı, gözaltına alındı
23:47 Florida Valisi Ron DeSantis, 2024 başkanlık seçimi aday adaylığından çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:03:20. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da tekstil malzemesi yüklü kamyon devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement