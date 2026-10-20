Şanlıurfa\'da TİGEM\'den 75 kilo fıstık çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da TİGEM'den 75 kilo fıstık çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde TİGEM'e ait fıstık bahçelerinden 75 kilogram fıstık çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Jandarmanın önleyici devriyesinde fıstık torbalarını araca yüklerken yakalanan şüpheliler gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ait fıstık bahçelerinden 75 kilogram fıstık çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Ceylanpınar ilçesindeki TİGEM işletmesi sahasında önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi.
Devriye sırasında 4 şüpheli, TİGEM'e ait fıstık bahçelerinden topladıkları 75 kilogram fıstığı torbalarla araca yükledikleri sırada yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, karakola götürüldü. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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