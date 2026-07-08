Şanlıurfa'da Tır Devrildi, Yemeklik Yağlar Yola Saçıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Tır Devrildi, Yemeklik Yağlar Yola Saçıldı

08.07.2026 19:17
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Şanlıurfa'da devrilen tırın içindeki yemeklik yağ bidonları yola dağılırken, trafik aksamaları yaşandı.

Şanlıurfa'da devrilen tırdaki dolu yemeklik yağ bidonları yola saçıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Akçakale çevreyolu üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 YE 022 plakalı yemeklik yağ kolileri yüklü tır, iddiaya göre kontrolden çıkarak devrildi. Tırın kasasında bulunan yemeklik yağ bidonları yola savruldu. Kaza nedeniyle yolun bir yönü trafiğe kapandı. Olay yerine gelen ekipler, devrilen tır ile yoldaki yağları kaldırdıktan sonra trafik yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Tır Devrildi, Yemeklik Yağlar Yola Saçıldı - Son Dakika

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