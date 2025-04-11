Şanlıurfa\'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Diyarbakır kara yolunda şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, sebze ve meyve yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından tırda sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA