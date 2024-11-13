Şanlıurfa'da Tonlarca Sahte Zeytinyağı ve Kozmetik Ürünü Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Tonlarca Sahte Zeytinyağı ve Kozmetik Ürünü Ele Geçirildi

Şanlıurfa\'da Tonlarca Sahte Zeytinyağı ve Kozmetik Ürünü Ele Geçirildi

Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimlerde, ünlü markaların ambalajlarıyla sahte zeytinyağı, zirai ilaç ve kozmetik ürünü ele geçirildi. İlgililer hakkında yasal işlem başlatıldı.

13.11.2024 16:16  Güncelleme: 16:19
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, tonlarca sahte zeytinyağı, zirai ilaç, deterjan ve kozmetik ürünü ele geçirildi. Ünlü markaların ambalajları taklit edilerek piyasaya sürülmeye hazırlanan ürünlere el konularak, ilgililer hakkında yasal işlem başlatıldı.

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa geneline ve bölgeye üretim, satış ve dağıtım işlerinin gerçekleştiği küçük sanayi sitelerinin yer aldığı Kadıkendi Mahallesi'ndeki Marangozlar Sitesi'nde bir depoya baskın gerçekleştirdi. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekiplerinin de yer aldığı baskında, ünlü ve güvenilir markaların ambalajlarına doldurulmak üzere hazır bekleyen tonlarca sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Ünlü markaların birebir taklit edildiği çok sayıda zeytinyağı tenekesi, tenekelere ait plastik kaplar, dolum ve paketleme makinelerine el konulduğu operasyon sonucu ilgililer hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sahte zirai ilaç ve kozmetik ürünleri ele geçirildi

Aynı bölgede çalışmalarını devam ettiren ekipler, başka bir depoya yaptıkları baskında ise yine ünlü ve güvenilir markaların birebir taklit ambalajlarına doldurularak piyasaya sürülmeye hazırlanan tonlarca zirai ilaç ve kozmetik ürünü ele geçirdi. Tamamen kapalı ve çevreden izole bir alanda, çöplerden toplanmış ve kullanılarak atılmış ürünlerin ambalajlarının temizlenip sahte dolum yapılarak ambalajlandığı ve piyasaya sürüldüğünün belirlendiği kaçak imalathanedeki tüm ürünlere imha edilmek üzere el konuldu. İlgililer hakkında yasal işlem başlatılarak, depo mühürlendi.

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halk ve çevre sağlığını tehdit eden, tüketiciyi aldatan ve ticari hayatı bozan tüm girişimlerin önüne geçmeye kararlı olunduğu, denetim ve ani baskınların devam edeceği belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Zeytinyağı, Eyyübiye, Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Tonlarca Sahte Zeytinyağı ve Kozmetik Ürünü Ele Geçirildi - Son Dakika

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