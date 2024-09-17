Şanlıurfa\'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü. Sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir- Mardin karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, plakaları belirlenemeyen BMC marka tır ile Ford marka otomobil çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sürücü Yusuf Batar (25) ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Batar'ı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA