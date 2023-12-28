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Şanlıurfa'da traktör devrildi, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da traktör devrildi, sürücü ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde tarlaya giden traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Şanlıurfa\'da traktör devrildi, sürücü ağır yaralandı
28.12.2023 - 14:49,
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, tarlaya giden Bozan Artar'ın (65) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Ağır yaralanan sürücü, çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da traktör devrildi, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika


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