Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi
04.08.2025 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 11 kilo 200 gram esrar ve 313 kök kenevir ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haliliye ilçesinde belirlenen 3 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik jandarma köpekleri ile yapılan aramalarda 11 kilo 200 gram esrar ve 313 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Jandarma, Olaylar, Kenevir, 3-sayfa, Sağlık, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
Galatasaray’da beklenmedik ayrılık Galatasaray'da beklenmedik ayrılık
Uğur Karakullukçu’nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor Uğur Karakullukçu'nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor
Gübre taşımak istedikleri ’ilkel’ teleferikte akıma kapılan çift öldü Gübre taşımak istedikleri 'ilkel' teleferikte akıma kapılan çift öldü
Bir zamanlar paylaşılamayan David Luiz’in yeni takımı şaşırttı Bir zamanlar paylaşılamayan David Luiz'in yeni takımı şaşırttı
Galatasaray ayrılığı duyurdu Galatasaray ayrılığı duyurdu
Sular çekildi, Sünnet Gölü kuruma noktasına geldi Sular çekildi, Sünnet Gölü kuruma noktasına geldi
Ünlü şarkıcı Hadise hüngür hüngür ağladı Ünlü şarkıcı Hadise hüngür hüngür ağladı
İzmir’in Konak ve Bornova ilçelerinde 19 saat su kesintisi yaşanacak İzmir'in Konak ve Bornova ilçelerinde 19 saat su kesintisi yaşanacak
Kavga ettikleri kişiyi taşla bayılttılar Dehşet anları kamerada Kavga ettikleri kişiyi taşla bayılttılar! Dehşet anları kamerada
Bakanlıktan kritik adım Para transferinde yeni dönem başlıyor Bakanlıktan kritik adım! Para transferinde yeni dönem başlıyor

19:50
“Öcalan’dan Erkan Baş’a Parti kur mesajı“ iddiasına İmralı heyetinden yalanlama
"Öcalan'dan Erkan Baş'a Parti kur mesajı" iddiasına İmralı heyetinden yalanlama
19:16
Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor Büyük tehlike kapıda
Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor! Büyük tehlike kapıda
18:00
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
14:14
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
08:57
Altın fiyatları düşüşte İşte bugünün güncel gram, çeyrek, yarım, altın fiyatları
Altın fiyatları düşüşte! İşte bugünün güncel gram, çeyrek, yarım, altın fiyatları
08:55
Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi Galatasaray’ın kasasını dolduracak
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi Galatasaray'ın kasasını dolduracak
08:52
Bu şehirde son 1 yılda kimse trafik kazasından ölmedi
Bu şehirde son 1 yılda kimse trafik kazasından ölmedi
08:37
Yer Türkiye Dekoltesi yüzünden genç kadını mekandan attılar
Yer Türkiye! Dekoltesi yüzünden genç kadını mekandan attılar
08:25
14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü Sitare Akbaş gelin oldu
14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Sitare Akbaş gelin oldu
08:24
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 20:37:28. #7.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.