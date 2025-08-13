Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 652 adet uyuşturucu hap ile 41 kenevir bitkisi ele geçirildi, jandarma 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Halfeti ve Siverek ilçelerinde iki adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 2 bin 652 adet uyuşturucu hap ile 41 kenevir bitkisi ele geçirildi.
Zanlılar karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
