Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa merkez ile 4 ilçesindeki 15 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 15 zanlı hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Siverek, Ceylanpınar, Viranşehir ve Halfeti ilçe jandarma komutanlıkları, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 15 adresi tespit ettikten sonra operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 137 gram kubar esrar maddesi, 139 kök kenevir bitkisi, 29 adet kenevir tohumu, 45 adet hap, 10 adet uyuşturucu madde içme aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet şarjör ve 80 adet farklı çaplarda ve ebatlarda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA