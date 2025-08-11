Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonundan 2 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda 100 gram kubar esrar ile ekili vaziyette 24 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. - ŞANLIURFA