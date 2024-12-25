Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 7 bin 100 adet uyuşturucu hap ile 3 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA