Şanlıurfa'da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda, 29 kilo 650 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, gerçekleştirdikleri bir operasyonda 29 kilo 650 gram skunk ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yazılı açıklamasında, "Uyuşturucuya karşı planlı çalışmalarla sonuç alıyoruz. İl emniyet müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen operasyonda 29 kilo 650 gram skunk ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı. Hemşerilerimizin yapacakları destek ve bildirimlerle mücadelemiz daha da güçlenecek" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 29 Kilogram Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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