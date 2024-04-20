Şanlıurfa\'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede bir iş yerinden çıkış yaptığı sırada durumundan şüphelenilerek durdurulan H.Ö.'nün üstünde, işyerinde ve evinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 112 uyuşturucu hap, hassas terazi, 5 uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. - ŞANLIURFA
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ve eşi yaralandı. Motosiklete ayağı sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kazada hafif yaralanan sürücünün eşi ise sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kırklareli'nde Geç Osmanlı dönemine ait tarihi binada çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Bodrum Belediyesi ekipleri, Bodrum Yarımadası genelinde etkili olan sağanak yağışlarda oluşabilecek olumsuzlukları engellemek adına sahada çalışmalar gerçekleştiriyor. Ekipler, mazgallarda ve dere yataklarında temizlik çalışmaları yaparak su akışını sağlıyor ve taşmalara engel oluyor. Zabıta ekipleri ise risk taşıyan bölgeleri tespit ederek ilgili birimlere aktarıyor. Bodrum Belediyesi, diğer kurumlarla koordineli şekilde çalışarak kanal açma ve müdahale işlemlerini gerçekleştiriyor.
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