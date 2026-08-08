Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 301 gram skunk ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 7 kilo 301 gram skunk, 82,16 gram metamfetamin ve 8,47 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli, "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından 8 Ağustos'ta adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.