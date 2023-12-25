- Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde eğlence yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde, Viranşehir'de eğlence yeri olarak faaliyet gösteren bir işletmeye baskın yapıldı. Baskında, 3 kilo 275 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 239 gram esrar, 2 bin 578 sentetik hap, 3 ruhsatsız tabanca, suç sonucu elde edilen çok sayıda malzeme ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(BB-LO-HA-Y)