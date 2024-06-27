Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa\'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 9 adrese operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 zanlı, emniyete götürülerek işlemleri başlatıldı. Ayrıca uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 9 şüpheli ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Soruşturma devam ediyor.

27.06.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde kent merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 9 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Ayrıca 9 şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti yapmak, 21 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Viranşehir, Operasyon, Şanlıurfa, Narkotik, Siverek, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 10:36:31. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement