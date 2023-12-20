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Ceylanpınar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Ceylanpınar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı. Evde yapılan aramada ise esrar, metamfetamin ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat bulundu.

Ceylanpınar\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
20.12.2023 - 16:11,
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Selahaddin Eyyübi Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda A.A. ve M.A. isimli şahısları gözaltına alan ekipler, evde yaptıkları aramada ise 53 gram esrar, 1.73 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ile 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan A.A. isimli şahsa uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılırken M.A. isimli şahıs ise uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ceylanpınar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı - Son Dakika


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