Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Zanlı Tutuklandı

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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezi, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 12 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA