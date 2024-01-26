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Şanlıurfa'da yağmur nedeniyle otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yağmur nedeniyle otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak yaklaşık 12 metrelik şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa\'da yağmur nedeniyle otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı
26.01.2024 - 13:10,
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak yaklaşık 12 metrelik şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabaha karşı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ile Viranşehir ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı. K.G.'nin kullandığı 63 F 3837 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yaklaşık 12 metre aşağı giden otomobil, bir ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine giden jandarma ekipleri, yeni bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yağmur nedeniyle otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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