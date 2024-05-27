Şanlıurfa'da çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Şanlıurfa\'da çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir apartmanın 2. katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, elektrik kontağından çıktı ve kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.05.2024 20:03
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Şanlıurfa'da bir apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangında binada mahsur kalan 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesi Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir binanın 2'nci katındaki dairede iddiaya göre elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Binada mahsur kalan 8 kişi de kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen aralarında kadın ve çocukların da olduğu 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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