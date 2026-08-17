Şanlıurfa'da Yol Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Yol Tartışması Kanlı Bitti

Şanlıurfa\'da Yol Tartışması Kanlı Bitti
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Siverek'te yol verme tartışmasında av tüfeğiyle açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki sürücü arasında yaşanan yol verme tartışmasının ardından av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Yücelen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.S. (40) 63 ADP 423 plakalı araçla Siverek istikametine seyir halinde olduğu sırada, başka bir araçta bulunan kişilerle yol verme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın ardından 63 AGS 295 plakalı araçtan seyir halindeyken av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu araçta bulunan M.A.S. ile kızı İ.S.S. (11) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. Şüpheli araç Karakeçi Mahallesi Keskin Sokak'ta durdurularak, araçta bulunan İ.C. (26) gözaltına alındı. Araçta İ.C. ile birlikte oldukları belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Siverek, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Yol Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

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