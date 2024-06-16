Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda otobüsün şoförü ve yolcular hafif sıyrıklarla atlarken, otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

16.06.2024 15:53
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Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Birecik ilçesine bağlı Yuvacık Mahallesi yakınlarından geçen otoyolda meydana geldi. Ömer Faruk İ. yönetimindeki 23 BL 077 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan Abdurrahim A. idaresindeki 21 AFP 757 plakalı otomobile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobili metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ön kısmında hasar oluşan otobüsün şoförü ve yolcular kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Otomobilde sıkışan Abdürrahim A. ve yolcu olarak bulunan Burak E. İsimli yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Sürücü Abdürrahim A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken yaralanan Burak E. ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Abdürrahim A.'nın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bölgeden kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü. Hasar gören otobüsteki yolcular ise başka bir araçla bölgeden tahliye edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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