Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa\'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan bir aramada, Selimpınar Mahallesi uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde 2 kilo 340 gram skunk maddesi bulundu. Uyuşturucu maddeye ait olduğu belirlenen valiz sahibi gözaltına alındı.

08.05.2024 10:51
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arama yapılan bir yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi.

İlçenin Selimpınar Mahallesi uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, A.K. isimli yolcuya ait olduğu öğrenilen bir valizde 2 kilo 340 gram skunk maddesi ele geçirildi. A.K. emniyet ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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