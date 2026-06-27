Şanlıurfa'da tır, servis minibüsü, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun Küçük Alanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen tır, servis minibüsü, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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