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Şanlıurfa'dan çalınan motosiklet Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bulundu.

Çelikhan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri devriye görevi yaparken, Cami Mahallesi üzerinde park halinde olan plakasız motosikletin şüphe üzerine yapılan sorgusunda çalıntı olduğu tespit edildi. Şanlıurfa Sarayönü Polis Merkezi Amirliğince çalıntı motosiklet olarak arandığı tespit edilen motosiklet ile ilgili gerekli adli işlemlere başlanıldı. - ADIYAMAN