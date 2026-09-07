Şanlıurfa Haliliye'de depodaki 875 kilo sade yağa zabıta el koydu - Son Dakika
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Şanlıurfa Haliliye'de depodaki 875 kilo sade yağa zabıta el koydu

Şanlıurfa Haliliye\'de depodaki 875 kilo sade yağa zabıta el koydu
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Şanlıurfa Haliliye'de zabıta ekiplerinin Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir depoda yaptığı denetimde, etiketsiz ve mevzuata uygun olmayan 875 kilogram sade yağa el konuldu. 17,5 kilogramlık 45 ve 5 kilogramlık 13 teneke yağ için yasal işlem başlatılırken, denetimlerin kent genelinde süreceği bildirildi.

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bir depoya gerçekleştirilen denetimde, mevzuata uygun olmadığı belirlenen 875 kilogram sade yağa el konuldu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda kent genelinde denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek ürünlere karşı kontrollerini gerçekleştiriyor. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunmasına yönelik denetimleri kapsamında Ahmet Yesevi Mahallesindeki bir depoda kontrol gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerde, depoda muhafaza edilen ürünler arasında etiket bilgileri bulunmayan ve güvenilirliği konusunda gerekli şartları taşımayan toplam 875 kilogram sade yağ tespit edildi.

Denetim sırasında ürünlerin mevzuata uygunluğu ekipler tarafından detaylı şekilde incelenirken, 17,5 kilogramlık 45 adet ile 5 kilogramlık 13 adet teneke sade yağa el konuldu. Tespitlerin ardından ürünlerle ilgili gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığını riske atabilecek ürünlerin piyasaya sunulmasının önüne geçmek amacıyla denetimlerin kent genelinde sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Ahmet Yesevi, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa Haliliye'de depodaki 875 kilo sade yağa zabıta el koydu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Haliliye'de depodaki 875 kilo sade yağa zabıta el koydu - Son Dakika
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