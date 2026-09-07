Şanlıurfa Karaköprü'de park halindeki otomobil alev aldı, kullanılamaz hale geldi
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, araç kullanılamaz hale geldi ve çevredeki araçlara zarar gelmedi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, olay, Karaköprü ilçesine bağlı Çankaya Mahallesinde meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Otomobilin yandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangın, çevredeki araç ve yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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