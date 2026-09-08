Şanlıurfa-Mardin kara yolunda gümrük kaçağı tütün operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa-Mardin kara yolunda gümrük kaçağı tütün operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa-Mardin kara yolunda gümrük kaçağı tütün operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigara ele geçirildi. İki ayrı araçta yapılan aramalarda 4 bin 600 paket sigara, 3 bin 850 paket ısıtılan tütün mamulü ve 2 bin 75 elektronik sigara bulundu; gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olduğu değerlendirilen gümrük kaçağı tütün mamulleri ve elektronik sigaralar ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçunun önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından Şanlıurfa- Mardin kara yolunda durdurulan iki ayrı araçta yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 4 bin 600 paket sigara, 3 bin 850 paket ısıtılan tütün mamulü ve 2 bin 75 elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Mardin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa-Mardin kara yolunda gümrük kaçağı tütün operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa-Mardin kara yolunda gümrük kaçağı tütün operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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