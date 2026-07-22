Şanlıurfa-Mardin Karayolunda Tır Yangını

Şanlıurfa- Mardin karayolunda seyir halinde olan tır alev aldı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerinde yer alan kırsal Kapaklı Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırda yangın çıktı. Tırı durduran sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Tek taraflı kapanan yol, yangının söndürülmesinin ardından yeninde trafiğe açıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler devam ediyor. - ŞANLIURFA