Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 47 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ağına yönelik operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin hesaplarında toplam 3 milyar 915 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK verilerine göre banka hesaplarında toplam 3 milyar 915 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlenen şüphelilere yönelik 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinde düzenlenen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 282. maddesinde düzenlenen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlattı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu kapsamda Şanlıurfa'nın yanı sıra Ankara, Antalya, Balıkesir ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 35 kartuş ve 339 bin 455 lira nakit para ele geçirildi. Ayrıca yaklaşık 12 milyon 750 bin lira değerindeki 9 araç ve 3 taşınmaza, şüphelilerin banka hesapları ile kripto cüzdanlarına el konuldu. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 25 internet sitesine de erişimin engellenmesine karar verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.