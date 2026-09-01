Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı, kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı, kullanılamaz hale geldi

Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı, kullanılamaz hale geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobil, kısa sürede alevlere teslim oldu. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek yangını söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Siverek-Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken motor kısmından aniden dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak alevler kısa sürede büyüyerek otomobilin tamamını sardı.

Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, İnceleme, Siverek, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı, kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

20:19
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
19:37
Korkulan oldu ABD, İran’ı yeniden vurmaya başladı
Korkulan oldu! ABD, İran'ı yeniden vurmaya başladı
19:16
Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı tutuklandı
Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı tutuklandı
19:10
Almanya, dron saldırısından Rusya’yı sorumlu tuttu Konsolosluğu kapatıyorlar
Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar
18:25
Facia “Geliyorum“ demiş İşte Girne’de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
Facia "Geliyorum" demiş! İşte Girne'de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 21:27:37. #7.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı, kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement