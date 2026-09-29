Şanlıurfa Siverek\'te 3. kattan düşen 2 yaşındaki bebek hastanede hayatını kaybetti

Şanlıurfa Siverek'te 3. kattan düşen 2 yaşındaki bebek hastanede hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde apartmanın 3. katındaki balkondan henüz belirlenemeyen nedenle düşen 2 yaşındaki bebek, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, ilçenin Haliliye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki Yakup Yeşilyaprak henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın 3'üncü katındaki balkondan zemine düştü.
Ağır yaralanan bebek, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yakup Yeşilyaprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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