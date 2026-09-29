Şanlıurfa Siverek\'te 3. kattan düşen 2 yaşındaki bebek hastanede hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Haliliye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki Yakup Yeşilyaprak henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın 3'üncü katındaki balkondan zemine düştü.

Ağır yaralanan bebek, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakup Yeşilyaprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.