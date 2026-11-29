Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir elektrik trafosunda peş peşe yaşanan patlamaların ardından alevler yükseldi. Patlamalar korkuya yol açarken, bölgede elektrik kesintisi meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hürriyet Caddesi üzerindeki Lezgo Parkı içinde yer alan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle art arda patlamalar yaşandı. Patlamaların ardından yanmaya başlayan trafodan alevler ve yoğun duman çıktı. Patlama sesleri, çevredeki vatandaşların korkuya kapılmasına neden oldu. Trafodaki yangın yüzünden Hasan Çelebi Mahallesi'nin bir bölümü ile çevredeki bazı bölgelere elektrik verilemediği öğrenildi.