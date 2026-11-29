Şanlıurfa Siverek'te elektrik trafosunda art arda patlama yaşandı, alevler yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Siverek'te Hürriyet Caddesi'ndeki Lezgo Parkı'nda bulunan trafoda art arda patlama meydana geldi; alevler ve yoğun duman yükseldi. Patlama sesleri çevrede korkuya neden olurken, Hasan Çelebi Mahallesi'nin bir bölümüne ve çevresindeki bazı bölgelere elektrik verilemedi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir elektrik trafosunda peş peşe yaşanan patlamaların ardından alevler yükseldi. Patlamalar korkuya yol açarken, bölgede elektrik kesintisi meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Hürriyet Caddesi üzerindeki Lezgo Parkı içinde yer alan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle art arda patlamalar yaşandı. Patlamaların ardından yanmaya başlayan trafodan alevler ve yoğun duman çıktı. Patlama sesleri, çevredeki vatandaşların korkuya kapılmasına neden oldu. Trafodaki yangın yüzünden Hasan Çelebi Mahallesi'nin bir bölümü ile çevredeki bazı bölgelere elektrik verilemediği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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