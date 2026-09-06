Şanlıurfa Siverek'te kaza sonrası kavga karayolunda uzun araç kuyruğu oluşturdu - Son Dakika
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Şanlıurfa Siverek'te kaza sonrası kavga karayolunda uzun araç kuyruğu oluşturdu

Şanlıurfa Siverek\'te kaza sonrası kavga karayolunda uzun araç kuyruğu oluşturdu
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Siverek-Şanlıurfa karayolu Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı'nda iki araç maddi hasarlı kaza yaptı. Kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, kavga sırasında park halindeki araçlara başka bir araç çarptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasının ardından taraflar arasında kavga çıktı.

Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolu Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta maddi hasarlı olarak meydana gelen kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirine girdi. Kavga sırasında, yol kenarında park halinde bulunan araçlara başka bir aracın çarptığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar birbirinden ayrılırken, kaza ve kavga nedeniyle Siverek-Şanlıurfa karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Siverek, Trafik, Kavga, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa Siverek'te kaza sonrası kavga karayolunda uzun araç kuyruğu oluşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Siverek'te kaza sonrası kavga karayolunda uzun araç kuyruğu oluşturdu - Son Dakika
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