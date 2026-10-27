Şanlıurfa Siverek\'te otomobil ağaca çarparak ikiye bölündü, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa Siverek'te otomobil ağaca çarparak ikiye bölündü, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil ikiye bölünürken 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü.
Kaza, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun şehir çıkışında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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