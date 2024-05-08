Şanlıurfa Valiliği, Birecik ilçesindeki DEM Parti bürosuna yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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Şanlıurfa Valiliği, Birecik ilçesindeki DEM Parti bürosuna yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı

Şanlıurfa Valiliği, Birecik ilçesindeki DEM Parti bürosuna yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı

Şanlıurfa Valiliği, Birecik ilçesinde DEM Parti'nin bürosuna yapılan silahlı saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, faillerin yakalanması için çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

08.05.2024 09:34
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Şanlıurfa Valiliği Birecik ilçesinde DEM Parti'nin bürosuna yönelik yapılan silahlı saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, faillerin yakalanması için çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

DEM Parti'nin Birecik ilçesindeki bürosuna yönelik dün gece yapılan saldırıyla ilgili Şanlıurfa Valiliğinden açıklama geldi. Açıklamada, "Birecik ilçemizde 08.07.2024 tarihinde gece 03.00 sıralarında Meydan Mahallesi Dr. Abdulkadir Erdil caddesi üzerinde bulunan Birecik DEM Parti ilçe binasına kurşun isabet ettiği belirlenmiş olup failin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Gerekli tahkikata başlanılmış olup konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa Valiliği, Birecik ilçesindeki DEM Parti bürosuna yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

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