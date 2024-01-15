Şanlıurfa Valisi, Uyuşturucu Operasyonlarıyla İlgili Verileri Açıkladı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte son bir hafta içerisindeki uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili verileri açıklayarak vatandaşların desteği ile uyuşturucuyla mücadelede daha da etkili çalışma yapacaklarını söyledi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, son bir hafta içerisinde uyuşturucu operasyonları ile ilgili verileri açıkladı. Vali Şıldak sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımında uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın devam edeceğinin altını çizerek, "Kıymetli vatandaşlarımız, gençlerimize yönelik bu büyük tehdide karşı daha etkili bir mücadele ortaya koyabilmek için lütfen 112 hattına veya Uyuma Programına ihbarda bulunun" diyerek vatandaşların daha da duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Operasyonlar ile ilgili ayrıntılarda ise 7 kilo 302 gram skunk, 1 kilo 16 gram esrar, 330 gram metamfetamin, 45 gram bonzai, 531 gram eroin maddesi ile 170 adet sentetik hapın ele geçirildiği ve yakalanan 45 'torbacı' diye tabir edilen şahıslardan 18'inin tutuklandığına yer verildi. - ŞANLIURFA