Şanlıurfa Viranşehir\'de 1 ton 650 lt kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 ton 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Viranşehir ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda yapılan operasyonda 1 ton 650 litre kaçak akaryakıt, 1 adet sayaçlı akaryakıt pompası ile 1 adet yakıt dolum tabancası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.