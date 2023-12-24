"Oğlum şehit oldu ne mutlu bana"

Şanlıurfalı şehidin acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine verildi

GAZİANTEP - Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Şanlıurfalı Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in şehadet haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine verildi.

Pençe Kilit-2 Harekat Bölgesi'nde üs bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütü mensupları ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında çatışma çıktı. Terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan 6 askerden Şanlıurfalı Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in şahadet haberi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Bekar olan ve 7 kardeşi bulunan şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in şahadet haberini alan baba Mehmet, anne Ayişe İyem ile kardeşleri ve yakınları gözyaşı döktü.