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Şanlıurfalı şehidin acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine verildi - Son Dakika
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Şanlıurfalı şehidin acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine verildi

Şanlıurfalı şehidin acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine verildi Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Şanlıurfalı Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in şehadet haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine verildi.

24.12.2023 - 00:06,
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Şanlıurfalı şehidin acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine verildi

GAZİANTEP - Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Şanlıurfalı Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in şehadet haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine verildi.

Pençe Kilit-2 Harekat Bölgesi'nde üs bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütü mensupları ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında çatışma çıktı. Terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan 6 askerden Şanlıurfalı Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in şahadet haberi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Bekar olan ve 7 kardeşi bulunan şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in şahadet haberini alan baba Mehmet, anne Ayişe İyem ile kardeşleri ve yakınları gözyaşı döktü.

Şanlıurfalı şehidin acı haberi Gaziantep\'te yaşayan ailesine verildi
Kaynak: İHA
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Gaziantep, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfalı şehidin acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine verildi - Son Dakika


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